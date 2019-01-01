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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
• Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
35Екимовское (Успенское, Заталокина), с. вл.при прудах.19922200208Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Екимовское, Успенское тож, и Д. Софьино, Родионово тож38Софья Гавр. Лошакова634813
Село Екимовское, Успенское тож, и Д. Софьино, Родионово тож38Софья Гавр. Лошакова634813
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
110. Якимовское (Екимовская, Затолокино, Кашинка), село бывшее владельческое, дворов 51, жителей 312, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православн Показать все
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Екимовка, г. Федюкиной и церков прич вл. ус.6413—561120204СтафурловоЦер. кам., зем. шк. см.
Екимовское, Затоловино, Успенское тож село64145824223848020204СтафурловоДве ветр. мел. каз. вин. лавка, кузница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
537Екимовкасело54°28'с.ш.39°36'в.д.N-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61634433101с Екимовкасело