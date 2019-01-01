село Екимовка, Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Екимовка

Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Низшие чины Русской императорской армии. Рязанская губерни Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
35Екимовское (Успенское, Заталокина), с. вл.при прудах.19922200208Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Рязанская губерния, Рязанский уезд
Село Екимовское, Успенское тож, и Д. Софьино, Родионово тож38Софья Гавр. Лошакова634813
Село Екимовское, Успенское тож, и Д. Софьино, Родионово тож38Софья Гавр. Лошакова634813

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Якимовская волость
110. Якимовское (Екимовская, Затолокино, Кашинка), село бывшее владельческое, дворов 51, жителей 312, волостное правление (уездный город в 17 верстах), церковь православн Показать все

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Екимовская волость
Екимовка, г. Федюкиной и церков прич вл. ус.6413561120204СтафурловоЦер. кам., зем. шк. см.
Екимовское, Затоловино, Успенское тож село64145824223848020204СтафурловоДве ветр. мел. каз. вин. лавка, кузница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рязанский район
537Екимовкасело54°28'с.ш.39°36'в.д.N-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Екимовское сельское поселение
61634433101с Екимовкасело

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