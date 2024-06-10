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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2543Бурминка, с. каз.при пруде.1615230872890Церковь православная 1. Сельское правление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1005. Бурминка, село бывшее государственное, дворов 330, жителей 2260, церковь православная, школа
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Бурминка село5869при речке Бурминке впад. в р. Хупту514175616883444129205МарчукиЦерк. кам., шк., 4 ветр. мельн., 2 кузн. каз. вин. лавка
С. Бурминки усад. причта5870при речке Бурминке впад. в р. Хупту—1091912920—МарчукиЦерк. кам., шк., 4 ветр. мельн., 2 кузн. каз. вин. лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
663Бурминкасело53°34'с.ш.40°17'в.д.N-37-093
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61620450166с Бурминкасело