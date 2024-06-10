село Бурминка, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Бурминка

Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Ряжский уезд
2543Бурминка, с. каз.при пруде.1615230872890Церковь православная 1. Сельское правление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Марчуковская волость
1005. Бурминка, село бывшее государственное, дворов 330, жителей 2260, церковь православная, школа

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Ряжский уезд, Марчуковская волость
Бурминка село5869при речке Бурминке впад. в р. Хупту514175616883444129205МарчукиЦерк. кам., шк., 4 ветр. мельн., 2 кузн. каз. вин. лавка
С. Бурминки усад. причта5870при речке Бурминке впад. в р. Хупту1091912920МарчукиЦерк. кам., шк., 4 ветр. мельн., 2 кузн. каз. вин. лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Александро-Невский район
663Бурминкасело53°34'с.ш.40°17'в.д.N-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Александро-Невский муниципальный район, Каширинское сельское поселение
61620450166с Бурминкасело

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