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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Циркуляры, список голодающих села Выкрестова Придаченской волости. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р146. Опись 3. Дело 6.
Список владельцев гужевой силы и инвентаря села Выкрестова Придаченской волости. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р146. Опись 3. Дело 82.
Именной список трудоспособных граждан обоего пола от 16 до 50 лет с. Выкрестово Придаченской волости. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р146. Опись 3. Дело Показать все
Дело по иску гр. с. Выкрестова Придаченской волости Власова Андрея Тимофеевича к Власову Тимофею Платоновичу о разделе усадьбы. 1922–1923 гг. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
212Выкрестова (Коростелева), д. каз.при р. Усмани.71279276331
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
69. Выкрестова, деревня бывшая государственная, при речке Усмани, дворов 106, жителей 659
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Выкрестово(Корнетылово)713деревняВыкрестовск.132906