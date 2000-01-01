деревня Выкрестова, деревня Выкрестова, Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1886) — Familio

Выкрестова

Воронежский уезд, Воронежская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Воронежской области

Находки

Где упоминается данное место
Циркуляры, список голодающих села Выкрестова Придаченской волости. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р146. Опись 3. Дело 6.
Список владельцев гужевой силы и инвентаря села Выкрестова Придаченской волости. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р146. Опись 3. Дело 82.
Именной список трудоспособных граждан обоего пола от 16 до 50 лет с. Выкрестово Придаченской волости. 1921 г. // Гос. архив Воронежской области. Фонд Р146. Опись 3. Дело Показать все
Дело по иску гр. с. Выкрестова Придаченской волости Власова Андрея Тимофеевича к Власову Тимофею Платоновичу о разделе усадьбы. 1922–1923 гг. // Гос. архив Воронежской об Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Воронежский уезд
212Выкрестова (Коростелева), д. каз.при р. Усмани.71279276331

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Придаченская волость
69. Выкрестова, деревня бывшая государственная, при речке Усмани, дворов 106, жителей 659

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Придаченская волость
Выкрестово(Корнетылово)713деревняВыкрестовск.132906
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close