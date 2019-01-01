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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело по представлению земского начальника 3 участка Тотемского уезда о разрешении крестьянам дер. Климовской Миньковской волости употреблять часть денег, вырученных от пр Показать все
Дело по прошению крестьянина Миньковской волости деревни Климовской Ивана Попова о взыскании денег по заемному письму с тотемского мещанина Ильи Роскова. 1862–1870 гг. // Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Демьяновской церкви. Список архивных дел по п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9814Климовская, д. каз.при ручье безымянном.5041196959
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1316. Климовская, деревня бывшая государственная, при речке Королихе, дворов 24, жителей 148, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2222КлимовскоеКосиковское.Троицкийбывшие государственные4525246877
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Климовская86222деревняРусские255268120
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Климовская (кх.) 3707деревняЗимнее: 4 км. Летнее: —.Зимнее: 27 км. Летнее: —.Зимнее: 257 км. Летнее: —.2225
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
228095Климовскаядеревня59°55'с.ш.43°24'в.д.O-38-003
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608404120д Климовскаядеревня