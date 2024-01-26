село Пищов, Житомирська область (на 2018) — Familio

Пищов

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Новград-Волынский уезд, Пищевская волость
1320. Пищев, село бывшее владельческое, при ручье, дворов 111, жителей 619, волостное правление (уездный город в 20 верстах), церковь православная, школа, питейный дом, к Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Новоград-Волынский уезд, Пищевская волость
местечко Пищев1391863234122146494605925484

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7524Піщівселоцентр сільської радир-н Новоград-Волинськийсільрада Піщівська

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