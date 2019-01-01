деревня Федово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Федово

Пестовский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
По прошению общества крестьян д. Федова Охонской волости Устюженского Новгородской губернии о продаже им оброчных статей Весьегонского имения. 1895–1912 гг. // Центральны Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Устюжский уезд, Охонско-Федовская волость
1082. Федова, деревня бывшая удельная, при реке Меглине, дворов 40, жителей 280, волостное правление (уездный город в 65 верстах), часовня, школа. В 14 верстах — церковь Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Устюженский уезд, Охонская волость
77Федово (дер.)2-го стана, 4-го зем. уч.Федовского651001491613106466земледелиеБоровичский почтовый тракт. река Меглина. Часовня, хлебо-запасный магазин

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Пестовский район
59221Федоводеревня58°33'00"35°33'00"O-36-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Пестовский муниципальный район, Охонское сельское поселение
49632431181д Федоводеревня

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