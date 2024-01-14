Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название населённых мест Положение Расстояние от уездного города Расстояние от становой квартиры Число дворов Жителей мужского пола Жителей женского пола Церкви, учебные заведения и другие объекты

№ Название Сельское общество Река или озеро От уездного города От волостного правления Расстояния Домов Семей Мужчин Женщин

2002 24. Кашеварова Погоское Реке Самине 34½ 2½ До ближайшего поселения: ¼. До школы: 5½. До почтового отделения: 7. До пароходной пристани: 34½. Крестьянское: 9. Не крестьянское: —. Крестьянское: 9. Не крестьянское: — . Крестьянское: 24. Не крестьянское: —. Крестьянское: 26. Не крестьянское: —.