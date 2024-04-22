посёлок Юуру, посёлок Юуру, Rapla vald, Rapla maakond (на 2022) — Familio

Юуру

Rapla vald, Rapla maakond (на 2022)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
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Список населённых мест Эстляндской губернии к 1912 году

№№ по порядкуНазваниеЧисло жителейЧисло дворовВерст до волостного правленияВерст до уездного городаПравославный приходЕвангелическо-лютеранский приходУчреждения
Ревельский уезд, Ерденская волость
156.0Селение Ерден939-51ЮроскийЕрденЛавка "Кадака".
169.0Причт Юроского Православного прихода в м.Ердене---50ЮроскийЕрденЮроская Прав. церковь.
170.0Пасторат Ерденского Ев.лютер. Прихода в м.Ерден---50ЮроскийЕрденЕрденская еванг.-лют. церковь.
171.0Имение Ерден11912-50ЮроскийЕрденПриходская школа, центр. телефонная станция и аптека.

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Эстонская ССР, Раплаский район, Юуруский сельсовет
село Юуру4261772

Список насёленных пунктов Эстонии 2022 года

НазваниеТип
Rapla maakond, Rapla vald
Juuru alevikalevik
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