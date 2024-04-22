село Розалевка, село Розалевка, Одеська область (на 2018) — Familio

Розалевка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Тираспольский уезд
2648Розальевка (Орлаево), мест. вл.при рч. Кучургане.2520194640Церковь православная 1. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Тираспольский уезд, Розальевская волость
693. Розальевка (Орлаева), местечко бывшее владельческое, дворов 17, жителей 106, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, земская почтовая Показать все

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Тираспольский уезд, Понятовская волость
деревня Розальевка (сельское общество)61117167284

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17448Розалівкаселор-н Роздільнянськийсільрада Яковлівська
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