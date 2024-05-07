Старина
Поставская волость, Дисненский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- хутор
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Старина, х. (Пржездецких), р. Дисенка, жит. 7 (2 м. 5 ж.), дес. 20 в., у. гор. 78 в., вол. пр. 40 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Воропаево 18 в.