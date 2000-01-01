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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
47Архангельское (Собакино), с. вл.при пруде.4914½37109112Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
70. Архангельское (Собакино), село бывшее владельческое, дворов 51, жителей 284, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь православная, лавка, торжок
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Архангельское13140561065319102086399618
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Архангельское, Собакино тож (село)8Станция Глазуновка М.-К. ж. д.