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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о привлечении к ответственности крестьян Ждановых деревни Бор Никольской волости Тотемского уезда за агитацию среди крестьян против хуторского и отрубного землепольз Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Маныловской церкви. Список архивн Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8936Бор, д. каз.при р. Толшме.58¾22¼257291
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1354. Бор, деревня бывшая государственная, при речке Толшме, дворов 37, жителей 222, часовня, 3 лавки, ренсковый погреб
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
44БорМаныловское.Христорождественскийбывшие государственные601651151159
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Бор (1 торг. зав.) 4839деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 203 км. Летнее: —.3737
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
33078Бордеревня59°36'с.ш.42°19'в.д.O-38-013
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19646444111д Бордеревня