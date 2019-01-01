деревня Бор, Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Бор

Тотемский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о привлечении к ответственности крестьян Ждановых деревни Бор Никольской волости Тотемского уезда за агитацию среди крестьян против хуторского и отрубного землепольз Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Христорождественской Маныловской церкви. Список архивн Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
8936Бор, д. каз.при р. Толшме.58¾22¼257291

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Никольская волость
1354. Бор, деревня бывшая государственная, при речке Толшме, дворов 37, жителей 222, часовня, 3 лавки, ренсковый погреб

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Никольская волость
44БорМаныловское.Христорождественскийбывшие государственные601651151159

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Толшменский район, Маниловский сельсовет
Бор (1 торг. зав.) 4839деревняЗимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 7 км. Летнее: —.Зимнее: 203 км. Летнее: —.3737

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Тотемский район
33078Бордеревня59°36'с.ш.42°19'в.д.O-38-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Тотемский муниципальный район, Толшменское сельское поселение
19646444111д Бордеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.