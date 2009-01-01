деревня Пуколово, Толочинский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Пуколово

Толочинский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Ряснянская волость
30Дер. Пуколовопроселкекрин. Обольц. Неклюдовск. с. о. 186071Неклюдовск. пр. 8425
114Фол. Пуколовопроселкер. ОболянкаНеклюдовскому муж. монастырю559Неклюдовск. пр. 8527

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Толочинский район, Серковицкий сельсовет
д Пуколово4

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Толочинский район, Серковицкий сельсовет
д. Пуколово1

Мы используем куки для улучшения работы сайта.