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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
30Дер. Пуколовопроселкекрин. Обольц. Неклюдовск. с. о. 186071Неклюдовск. пр. 8425
114Фол. Пуколовопроселкер. ОболянкаНеклюдовскому муж. монастырю559Неклюдовск. пр. 8527
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Пуколово4
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Пуколово1