деревня Иново, Браславский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Иново

Браславский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Иодская волость
Иново 2-е, д., оз. Иново, жит. 110 (57 м. 53 ж.), дес. 128, у. гор. 73 в., вол. пр. 16 в., ст. кв. 36 в., ст. ж. д. Бальбиново 38 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Браславский район, Тетерковский сельсовет
д Иново4

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Браславский район, Тетерковский сельсовет
д. Иново8

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