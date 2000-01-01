станция Бобровицкая, Бобровицкий район, Нежинский округ (на 1924) — Familio

Бобровицкая

Бобровицкий район, Нежинский округ (на 1924)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
станция
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Черниговской губернии 1924 года

Названия населенных местРодДворовНаселенияПреобладающая национальностьОт сельсоветаОт райцентра
Нежинский округ, Бобровицкий район, Бобровицкий сельсовет
2Бобровицкаястц.20135укр.22

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