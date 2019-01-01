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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 1) 389, 391, 395, 398, . Издание доступно онлайн на Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
485. Семеновщина, село бывшее государственное, при реке Половке, дворов 78, жителей 407, волостное правление (уездный город в 41 версте), церковь православная, школа, син Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Семеновщина9928445401324453347399272[...]
Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов
№Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
49Семеновщина (Слободка) (с.)1-го стана, 2-го зем. уч.Семеновского10313326827053440+¼земледелиеДемянский почтовый трактрека Поповка.Мин. школа, волостное правление, земская конная станция, фельдшерский пункт, 5 лав. манфкт., хл. бак. лав., 3 пост. дв., 4 ярмарка: 1 янв., на маслян., после пасхи, после Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59520Семеновщинадеревня57°55'00"32°43'00"O-36-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49608443101д Семёновщинадеревня