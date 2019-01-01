деревня Семёновщина, Валдайский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Семёновщина

Валдайский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 1) 389, 391, 395, 398, . Издание доступно онлайн на Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Демянский уезд, Семеновская волость
485. Семеновщина, село бывшее государственное, при реке Половке, дворов 78, жителей 407, волостное правление (уездный город в 41 версте), церковь православная, школа, син Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Демянский уезд, Семеновская волость
село Семеновщина9928445401324453347399272[...]

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Демянский уезд, Семеновская волость
49Семеновщина (Слободка) (с.)1-го стана, 2-го зем. уч.Семеновского10313326827053440+¼земледелиеДемянский почтовый трактрека Поповка.Мин. школа, волостное правление, земская конная станция, фельдшерский пункт, 5 лав. манфкт., хл. бак. лав., 3 пост. дв., 4 ярмарка: 1 янв., на маслян., после пасхи, после Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Валдайский район
59520Семеновщинадеревня57°55'00"32°43'00"O-36-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Валдайский муниципальный район, Семёновщинское сельское поселение
49608443101д Семёновщинадеревня

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