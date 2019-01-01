село Алексеевка, село Алексеевка, Должанский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Алексеевка

Должанский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Щигровский уезд
3145Алексеевка (Жеребенок), д. каз.при рч. Тиме.362165263276Завод кирпичный.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Щигровский уезд, Хохловская волость
1334. Алексеевка (Жеребенок), село бывшее государственное, дворов 100, жителей 721, церковь православная, торжок в храм. праздн.

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Щигровский уезд, Хохловская волость
Алексеевка село35497534Земского начальника: 4. Судебного следователя: 1. Полицейского урядника: 2. Призывной по отправлению воинской повинности: 3. Военно-конский: 17.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Должанский район
63634Алексеевкасело52°00'с.ш.37°21'в.д.N-37-147

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Должанский муниципальный район, Успенское сельское поселение
54615419106с Алексеевкасело
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