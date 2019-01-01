хутор Дреймани, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads (на 2019) — Familio

Дреймани

Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Добленский уезд, Волость Мезит (Штадтгоф)
Мезит (Штадтгоф)57Находится под ведением Митавской городской полиции.1135288285573сведений нет

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Jelgavas novads, Līvbērzes pagasts
Dreimaņiagrāk Jelgavas rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=27875

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