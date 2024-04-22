село Левые Ламки 1-е, село Левые Ламки 1-е, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Левые Ламки 1-е

Сосновский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Моршанский уезд
2176Левые Ламки, с. каз.при рч. Ламочке.56634214961710Церковь православная 1. Ярмарка.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Моршанский уезд, Ольховская волость
859. Левые Ламки, село бывшее государственное, при речках Лямке и Ярославке, дворов 609, жителей 4913, церковь православная, школа, ярмарка

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Моршанский уезд, Лево-Ламская волость
село 1-я Левые Ламки«Сосновская» п.-т. кон.578
Моршанский уезд, Ольховская волость
село 2-я Левые-Ламки«Сосновская» п.-т. кон.5520

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Сосновский район
64957Левые Ламки 1-есело53°11'41°16'N-37-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Сосновский муниципальный район, Сельское поселение Октябрьский сельсовет
68634448106с Левые Ламки 1-есело
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