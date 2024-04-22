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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2176Левые Ламки, с. каз.при рч. Ламочке.56634214961710Церковь православная 1. Ярмарка.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
859. Левые Ламки, село бывшее государственное, при речках Лямке и Ярославке, дворов 609, жителей 4913, церковь православная, школа, ярмарка
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село 1-я Левые Ламки«Сосновская» п.-т. кон.578
село 2-я Левые-Ламки«Сосновская» п.-т. кон.5520
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64957Левые Ламки 1-есело53°11'41°16'N-37-107
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68634448106с Левые Ламки 1-есело