деревня Вольные Кусони, Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Вольные Кусони

Батецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
Рапорт тесовского волостного старшины в Новгородскую уездную земскую управу о составе земли в пустоши Изворожье, приобретаемой крестьянами д. Кусонь Тесовской волости у Г Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Новгородский уезд
Д. Кусони39Ренпи247784

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Тесовская волость
44Кусони (дер.)5-го стана, 3-го зем. уч.Кусонского909025623048660153земледелиевыпойка телятПчт. тракт.нет сведений.Часовня, школа, хлебо-запасный магазин, 2 мелочные лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Батецкий район
58745Вольные Кусонидеревня58°50'00"30°44'00"O-36-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Батецкий муниципальный район, Мойкинское сельское поселение
49603413136д Вольные Кусонидеревня

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