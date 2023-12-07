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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о включении в план работ на 1915 г. выделение участков земли крестьянам с. Глубки Толстенковской вол. Новосильского у. // Гос. архив Тульской области. Фонд 691. Опис Показать все
Дело об освобождении государственного крестьянина Авраама Борисова Денисова с. Глубки Толстенковской волости от воинской повинности. 1871 г. // Гос. архив Тульской област Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3028Глубки (Городилово), с. каз.при р. Зуше.1715183838884Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
883. Глубки, село бывшее государственное, при реке Зуше, дворов 121, жителей 934, церковь православная, школа, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64310Глубкисело53°04'с.ш.36°52'в.д.N-37-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54643404106с Глубкисело