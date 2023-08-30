деревня Малые Березицы, Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Малые Березицы

Шимский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Новгородской области

Находки

Где упоминается данное место
О перечислении крестьянина д. Малые Березицы Лубинской волости Лужского уезда Е. Павлова в с. Подмошье. 1898 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Пе Показать все
По жалобе крестьянина дер. Малые Березицы Лубинской волости Лужского уезда на постановление уездного съезда. 1901–1903 гг. // Центральный государственный исторический арх Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Шимский район
58250Малые Березицыдеревня58°17'00"30°01'00"O-36-061

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Шимский муниципальный район, Уторгошское сельское поселение
49655450221д Малые Березицыдеревня

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