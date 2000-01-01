деревня Лог-Лупино, Гдовская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Лог-Лупино

Гдовская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянки д. Лог Гдовской волости Гдовского уезда Федосьи Андреевой на лишение ее земли обществом. 1902–1903 гг. // Центральный государственный исторический ар Показать все
По жалобе поверенного крестьян дер. Лог Гдовской волости Гдовского уезда Григория Осипова и Леонтия Антонова на постановление Гдовского уездного съезда об отобрании земли Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1126Лупино (Лог), д. каз.при колодце.82173025

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Гдовская волость
Лог д.74 стан773 участок7город Гдов.

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