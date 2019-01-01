деревня Александровка, деревня Александровка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Александровка

Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области

Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Александровка Валяевской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4103.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Мансыревой Л. Е. в д. Александровка Валяевской волости Пензенского уезда. 1918 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Мейергольд В. Ф. в д. Александровка Валяевской волости Пензенского уезда. 1918 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Мансырева Владимира Николаевича в д. Александровка Валяевской волости волости Пензенского уезда. 1918–1921 гг. // Гос. архив П Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
172Александровка (Новая Валяевка), д. вл.при пруде Малиновке.144042144137

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пензенский район
48348Александровкадеревня53°03'45°02'N-38-103

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пензенский муниципальный район, Сельское поселение Воскресеновский сельсовет
56655419106д Александровкадеревня
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