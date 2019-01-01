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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Александровка Валяевской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4103.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Мансыревой Л. Е. в д. Александровка Валяевской волости Пензенского уезда. 1918 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Мейергольд В. Ф. в д. Александровка Валяевской волости Пензенского уезда. 1918 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Мансырева Владимира Николаевича в д. Александровка Валяевской волости волости Пензенского уезда. 1918–1921 гг. // Гос. архив П Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
172Александровка (Новая Валяевка), д. вл.при пруде Малиновке.144042144137
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
48348Александровкадеревня53°03'45°02'N-38-103
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56655419106д Александровкадеревня