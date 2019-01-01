село Курумоч, Волжский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Курумоч

Волжский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Ставропольский уезд
2071Курумочь (Богоявленское), с. удел.при р. Курумоче.6338149750840Церковь православная 1. Базар 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Старо-Бинарадская волость
1298. Курумоч, село бывшее удельное, при речке Курумоче, дворов 226, жителей 1634, церковь православная, 7 лавок, 2 поташн. з., 4 ветряных мельницы, базар по понедлеьника Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Ставропольский уезд, Старо-Бинарадская волость
С. Курумоч Б. уд. Рус. Прав. и сектант.1196Р. Курумоч45611251013921481

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Волжский район
56676Курумочсело53°29'с.ш.50°03'в.д.N-39-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Волжский муниципальный район, Сельское поселение Курумоч
36614420101с Курумочсело

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