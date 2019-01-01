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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2071Курумочь (Богоявленское), с. удел.при р. Курумоче.6338149750840Церковь православная 1. Базар 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1298. Курумоч, село бывшее удельное, при речке Курумоче, дворов 226, жителей 1634, церковь православная, 7 лавок, 2 поташн. з., 4 ветряных мельницы, базар по понедлеьника Показать все
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Курумоч Б. уд. Рус. Прав. и сектант.1196Р. Курумоч45611251013921481
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56676Курумочсело53°29'с.ш.50°03'в.д.N-39-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36614420101с Курумочсело