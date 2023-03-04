село Кряжлы, село Кряжлы, Северный муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Кряжлы

Северный муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугульминский уезд
614Кряжлы, д. каз.при рч. Кусме.575598363437Мечеть магометанская 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Кряжлинская волость
262. Кряжлы (Аютова), деревня бывшая государственная, при речке Кусме, дворов 133, жителей 840, волостное правление (уездный город в 57 верстах), мечеть

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугульминский уезд, Кряжлинская волость
Д. Кряжлы. Б. госуд. Татары. Магомет.1716Р. Кряжлы23057320938939

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Кряжлинская волость
деревня Кряжлы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Северный район
72347Кряжлысело54°03'с.ш.53°09'в.д.N-39-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Северный муниципальный район, Сельское поселение Кряжлинский сельсовет
53643413101с Кряжлысело
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