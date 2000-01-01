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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1138Меренищи, с. вл.при рч. Лукосне.16152487105Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
371. Меренищи, село бывшее владельческое, при речке Лукосне, дворов 11, жителей 74, волостное правление (уездный город 16), церковь православная, токарн. звд.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Меренищи