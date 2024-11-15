село Воскресенское, Казанский уезд, Казанская губерния (на 1890) — Familio

Воскресенское

Казанский уезд, Казанская губерния (на 1890)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
119Воскресенское, с. уд.при озере 2-м Кабане.32541136157Церковь православная 1. Училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Воскресенская волость
79. Воскресенское, село бывшее удельное, при озере Дальнем Кабане, дворов 63, жителей 272, волостное правление (уездный город в 4 верстах), церковь православная, 3 лавки, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Казанская губерния, Казанский уезд, Воскресенская волость
село Воскресенское611637319143835413805734629

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