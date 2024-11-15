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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о наложении штрафа на крестьянку Травникову деревни Калитино Шуйской волости Тотемского уезда. 1916 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Дело 6517 Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Калитино Шуйской волости Корнилова на постановление уездного съезда по делу о неправильном избрании его в сборщики податей. 1902 г. // Гос Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9191Калитино, д. каз.при рч. Большой Козланке.142¾92¾145051
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1515. Калитина, деревня бывшая государственная, при речке Козланке, дворов 19, жителей 114, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
5252КалитиноЗбродовское.Фроловскийбывшие государственные1309337879
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Калитино3760126деревняРусские3989107196
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Калитино 7267деревняЗимнее: 0,5 км. Летнее: 0,5 км.Зимнее: 8 км. Летнее: 8 км.Зимнее: 86,5 км. Летнее: 94,5 км.4039
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247162Калитинодеревня59°18'с.ш.41°05'в.д.O-37-035
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19632424201д Калитинодеревня