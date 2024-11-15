деревня Калитино, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Калитино

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о наложении штрафа на крестьянку Травникову деревни Калитино Шуйской волости Тотемского уезда. 1916 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Дело 6517 Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Калитино Шуйской волости Корнилова на постановление уездного съезда по делу о неправильном избрании его в сборщики податей. 1902 г. // Гос Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9191Калитино, д. каз.при рч. Большой Козланке.142¾92¾145051

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Шуйская волость
1515. Калитина, деревня бывшая государственная, при речке Козланке, дворов 19, жителей 114, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Шуйская волость
5252КалитиноЗбродовское.Фроловскийбывшие государственные1309337879

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Шуйская волость
Калитино3760126деревняРусские3989107196

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Враговский сельсовет
Калитино 7267деревняЗимнее: 0,5 км. Летнее: 0,5 км.Зимнее: 8 км. Летнее: 8 км.Зимнее: 86,5 км. Летнее: 94,5 км.4039

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
247162Калитинодеревня59°18'с.ш.41°05'в.д.O-37-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Сухонское сельское поселение
19632424201д Калитинодеревня

Мы используем куки для улучшения работы сайта.