село Теликовка, Духовницкий муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Теликовка

Духовницкий муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Березово-Лукская волость
855. Теликовка, село бывшее государственное, при озере Телике, дворов 291, жителей 2033, церковь православная, церковь единоверческая, 5 школ, 2 ветряных мельницы, 2 водя Показать все

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Николаевский уезд, Березово-Лукская волость
С. Теликовка. Б. гос. Рус. Пр. Единов. и раск.4086Р. Телик160751262517381829

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Духовницкий район
52403Теликовкасело52°31'с.ш.48°23'в.д.N-39-121

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Духовницкий муниципальный район, Березово-Лукское сельское поселение
63614405111с Теликовкасело

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