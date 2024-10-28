деревня Балешин, Климовичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Балешин

Климовичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Тимоновская волость
29Дер. Болешинтрактеручье БрусонцеОсмоловичскому сел. общ. 51417Осмоловичк. пр. 1214
33Окол. Болешинпроселочнойручье БрусонцеКлимовичскому мещ. общ. 237071Осмоловичк. пр. 1204

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Климовичский район, Тимоновский сельсовет
д Балешин29

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Климовичский район, Тимоновский сельсовет
д. Балешин30

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