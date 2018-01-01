село Холодовка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Холодовка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Брацлавский уезд, Холодовская волость
440. Холодовка, село бывшее владельческое, при безъимянной речке, дворов 394, жителей 1950, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, школа, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Подольская губерния, Брацлавский уезд, Холодовская волость
село Холодовка49212857821855658544411102100

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2330Холодівкаселоцентр сільської радир-н Тульчинськийсільрада Холодівська

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