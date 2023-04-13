фольварк Перелесье, Долысская волость, Невельский уезд (на 1906) — Familio

Перелесье

Долысская волость, Невельский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
фольварк
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Псковской области

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Витебская губерния, Невельский уезд
Перелесье3Любовь Алекс. Жуковская59214

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Невельский уезд, Долысская волость
2ПерелесьефольварокПерелесы, озероДолысского, православногоАл. Е. Жуковскому, помещику, прав.1

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