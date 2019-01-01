деревня Тимошино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Тимошино

Бабаевский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Белозерский уезд
Д. Тимошина, Васина и Горы20Алек. Ив. Ореус8518

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Тимошинская волость
367. Тимошино, село бывшее владельческое, при реке Леноне, дворов 23, жителей 138, волостное правление (уездный город в 110 верстах), церковь православная, 2 часовни, обы Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Белозерский уезд, Тимошинская волость
деревня Тимошина692692651426149916563155[...]

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Белозерский уезд, Тимошинская волость
44Тимошино (дер.)3-го стана, 2-го зем. уч.Тимошинского3459123123246110+8земледелиелесные заработкиколодезьЧасовня, школа грам., волостное правление, мелочная лавка, земская конная станция

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Бабаевский район
35520Тимошинодеревня60°06'с.ш.36°12'в.д.P-37-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Бабаевский муниципальный район, Сельское поселение Вепсское национальное
19605406101д Тимошинодеревня

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