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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе отставного нижнего чина, крестьянина деревни Биряково Биряковской волости Тотемского уезда Борисовского А. И. о недостаточном размере назначенной ему пенси Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Преображенской Стрелицкой церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8788Биряково, д. каз.при колодцах.8737184666Волостное правление. Сельское управление.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1262. Бирякова, деревня бывшая государственная, при речке Стрелице, дворов 24, жителей 138, волостное правление (уездный город в 87 верстах)
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
деревня Бирякова149133013429072730289756276
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
55БиряковоБиряковское.Спасо-Преображенскийбывшие государственные87—328888
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Биряково1045деревняРусские49109114223
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Биряково (сс,скков,1 торг. зав.,агроучасток,кх.,кред. т-во,зерноочист. п.,почт.-тел. аг.,библиотека,изба-читальня) 5016деревняЗимнее: —. Летнее: —.Зимнее: 53 км. Летнее: —.Зимнее: 127 км. Летнее: —.5349
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34533Биряковосело59°35'с.ш.41°30'в.д.O-37-024
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638408101с Биряковосело