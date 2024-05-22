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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Барановичи 1-е, ок., жит. 118 (60 м. 58 ж.), дес. 258, у. гор. 23 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Бинякони 34 в.
Барановичи 2-е, ок., жит. 46 (22 м. 24 ж.), дес. 68, раз. см. предыдущ.
Барановичи, з. (Поплавского), жит. 4 (3 м. 1 ж.), дес. 1, раз. см. пред.
Барановичи 1-е, д., ручей Попрудье, жит. 118 (60 м. 58 ж.), дес. 158, раз. см. пред.
Барановичи 2 е, д., ручей Попрудье, жит. 46 (24 м. 22 ж.), дес. 63, раз. см. пред.
Барановичи, з., жит. 15 (9 м. 6 ж.), дес. 14, раз. см. пред.
Барановичи, з., жит. 40 (21 м. 19 ж.), дес. 91, раз. см. предыдущ.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Барановичи28
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Барановичи34