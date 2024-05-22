Населенное место

Барановичи 1-е, ок., жит. 118 (60 м. 58 ж.), дес. 258, у. гор. 23 в., вол. пр. 8 в., ст. кв. 15 в., ст. ж. д. Бинякони 34 в.

Барановичи 2-е, ок., жит. 46 (22 м. 24 ж.), дес. 68, раз. см. предыдущ.

Барановичи, з. (Поплавского), жит. 4 (3 м. 1 ж.), дес. 1, раз. см. пред.

Барановичи 1-е, д., ручей Попрудье, жит. 118 (60 м. 58 ж.), дес. 158, раз. см. пред.

Барановичи 2 е, д., ручей Попрудье, жит. 46 (24 м. 22 ж.), дес. 63, раз. см. пред.

Барановичи, з., жит. 15 (9 м. 6 ж.), дес. 14, раз. см. пред.