деревня Скакуны, Миорский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Скакуны

Миорский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Леонпольская волость
Скакуны, д., р. Волта, жит. 141 (71 м. 70 ж.), дес. 253, у. гор. 46 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 23 в., ст. ж. д. Георгиевск 5 в.

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Миорский район, Узмёнский сельсовет
д. Скакуны1

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