село Смольки, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Смольки

Городецкий муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд
1367Смольково, д. удел.при рч. Голубихе.181061527

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд, Смольковская волость
1245. Смолькова, деревня бывшая удельная, при реке Голубихе, дворов 5, жителей 33, волостное правление (уездный город в 17 верстах), школа

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Балахнинский уезд, Смольковская волость
деревня Смольки9931417315412274036457086066

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Балахнинский уезд, Смольковская волость
д. Смольки432010

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Городецкий уезд, Смольковская волость
Смольки дер.938Яг.-Чистнов. 51г. Городец54053

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Городецкий район
19485Смолькисело56°41'43°38'O-38-112

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Городецкий муниципальный район, Сельское поселение Смольковский сельсовет
22628448101с Смолькисело

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