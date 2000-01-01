посёлок городского типа Юрьевка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Юрьевка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
1955Юрьевка, мест. вл.при рч. Малой Терновке.2525211276256Церковь православная 1. Ярмарок 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Юрьевская волость
636. Юрьевка, местечко бывшее владельческое, при речке Малой Терновке, дворов 213, жителей 1173, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, ш Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Юрьевская волость
местечко Юрьевка19733531139431684168133657

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Павлоградский уезд, Юрьевская волость
1. № по учету земель: 922.Юрьевка № 1бывшие помещичьи147441401842
2. № по учету земель: 910.Юрьевка № 2бывшие помещичьи157451410861

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-5084Юр'ївкаселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Юр'ївськийЮр'ївська селищна рада

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