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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1955Юрьевка, мест. вл.при рч. Малой Терновке.2525211276256Церковь православная 1. Ярмарок 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
636. Юрьевка, местечко бывшее владельческое, при речке Малой Терновке, дворов 213, жителей 1173, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, ш Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
местечко Юрьевка19733531139431684168133657
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1. № по учету земель: 922.Юрьевка № 1бывшие помещичьи147441401842
2. № по учету земель: 910.Юрьевка № 2бывшие помещичьи157451410861
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-5084Юр'ївкаселище міського типуцентр району, центр селищної радир-н Юр'ївськийЮр'ївська селищна рада