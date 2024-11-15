хутор Вийолитес, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads (на 2019) — Familio

Вийолитес

Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходКому земля принадлежитДворов
Двинский уезд, Малиновская волость
102ЛейтанишкифольварокЗападная Двина, рекаМалиновского, православногоДвинскому костелу2

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Augšdaugavas novads, Naujenes pagasts
Vijolītesagrāk Daugavpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=131726

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