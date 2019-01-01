починок Половищенский, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Половищенский

Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
починок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянам поч. Половищенский Городецкой волости Никольского уезда сплава шпал в г. Архангельск. 1908 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 14. Опи Показать все
Дело по жалобе крестьян дер. Половищенской Городецкой волости Никольского уезда Сокулиных и других о нарезке им неудобной земли. 1895 г. // Гос. архив Вологодской области Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6325Половищенский Починок, д. каз.при рч. Чечуре.957362828Почтовая станция.

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Городецкая волость
Половищенский починок9632

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район
35858Половищенскийпочинок60°14'с.ш.46°04'в.д.P-38-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Кичменгское сельское поселение
19630422266починок Половищенскийпочинок

Мы используем куки для улучшения работы сайта.