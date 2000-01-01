посёлок Зотовский, Верхне-Макеевская волость, Донецкий округ (на 1915) — Familio

Зотовский

Верхне-Макеевская волость, Донецкий округ (на 1915)

Статус
не существует
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Верхне-Макеевская волость
1536Зотовский ч.-вл. поселок, в районе Верхне-Макеевской волости, при реке Ольховой49378159155Выборный27011510

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