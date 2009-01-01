агрогородок Иказнь, Браславский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Иказнь

Браславский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Дисненский уезд, Воропанщинская волость
107. Иказн, местечко бывшее владельческое, при озере Иказнь, дворов 30, жителей 362, церковь православная, костел, лавка, питейный дом, ярмарка с 1 по 4 октября.

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Дисненский уезд, Перебродская волость
Иказнь, м., оз. Иказнь, жит. 573 (267 м. 306 ж.), дес. 610, у. гор. 70 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Бальбиново 37 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Браславский район, Тетерковский сельсовет
д Иказнь295

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Браславский район, Тетерковский сельсовет
аг. Иказнь129

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