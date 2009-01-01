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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
107. Иказн, местечко бывшее владельческое, при озере Иказнь, дворов 30, жителей 362, церковь православная, костел, лавка, питейный дом, ярмарка с 1 по 4 октября.
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Иказнь, м., оз. Иказнь, жит. 573 (267 м. 306 ж.), дес. 610, у. гор. 70 в., вол. пр. 15 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Бальбиново 37 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Иказнь295
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
аг. Иказнь129