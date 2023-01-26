посёлок Надиевка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Надиевка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Варианты названий
Жданово
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-46529Надіївкаселищер-н СолонянськийСолонянська селищна об'єднана територіальна громада

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