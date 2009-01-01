агрогородок Стригинь, Берёзовский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Стригинь

Берёзовский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Песковская волость
531. Стрыгин, село бывшее государственное, дворов 52, жителей 598, церковь православная, питейный дом

Список населённых мест Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Песковская волость
СтригинДеревня1058117711Картуз-Береза
СтригинУсадьба5117711Картуз-Береза

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Березовский район, Стригинский сельсовет
д Стригинь695

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Берёзовский район, Стригинский сельсовет
аг. Стригинь429

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