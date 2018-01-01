село Малоярославец Второй, село Малоярославец Второй, Одеська область (на 2018) — Familio

Малоярославец Второй

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Аккерманский уезд
339Малоярославец 2-й (Боршталь), нем. кол.в балке Борштале и при колодцах.11084516444Лютеранский молитвенный дом. Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Малоярославецкая волость
170. Малоярославец 2-й (Киргиз, Витенберг), колония немцев, при урочище Киргиз, дворов 169, жителей 1890, церковь лютеранская, школа, паровая мельница, лавки

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Малоярославецкая волость
колония Малоярославец

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17542Малоярославець Другийселоцентр сільської радир-н Тарутинськийсільрада Малоярословецька Друга
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