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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
339Малоярославец 2-й (Боршталь), нем. кол.в балке Борштале и при колодцах.110—84516444Лютеранский молитвенный дом. Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
170. Малоярославец 2-й (Киргиз, Витенберг), колония немцев, при урочище Киргиз, дворов 169, жителей 1890, церковь лютеранская, школа, паровая мельница, лавки
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
колония Малоярославец
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-17542Малоярославець Другийселоцентр сільської радир-н Тарутинськийсільрада Малоярословецька Друга