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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
404Излучистая (Кривоплёс, Кривоплесовка), кол. евр.при рч. Каменке.2005067277268Еврейский молитвенный дом.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
88. Излучистая (Кривой Плес), колония евреев, при речке Каменке, дворов 54, жителей 702, еврейский молитвенный дом, лавка
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-4856Ізлучистеселор-н Софіївськийсільрада Кам'янська