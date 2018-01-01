село Излучистое, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Излучистое

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по еврейской генеалогии

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
404Излучистая (Кривоплёс, Кривоплесовка), кол. евр.при рч. Каменке.2005067277268Еврейский молитвенный дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Михайловская волость
88. Излучистая (Кривой Плес), колония евреев, при речке Каменке, дворов 54, жителей 702, еврейский молитвенный дом, лавка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4856Ізлучистеселор-н Софіївськийсільрада Кам'янська

Мы используем куки для улучшения работы сайта.