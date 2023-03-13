деревня Шарнево, Крупский район, Минская область (на 2021) — Familio

Шарнево

Крупский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Могилевская губерния, Копысский уезд
Им. Шарнево37Ив. и Ядвига Вильчинские2461740

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Обчугская волость
9Дер. Шарневопреселкеб. ПискуваткиПрудинск. с. о. 2610373Обчугского прав. 9944

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Крупский район, Обчугский сельсовет
д Шарнево8

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Крупский район, Октябрьский сельсовет
д. Шарнево6

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