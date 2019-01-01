село Дубровка, Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Дубровка

Шиловский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Касимовский уезд
1448Дубровка, с. вл.при р. Оке и рч. Среднике.5036136745757Церквей православных 2. Старообрядческая молельня. Училище. Заводов 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Дубровская волость
537. Дубровка, село бывшее владельческое, при реке Оке и речке Середнике, дворов 238, жителей 1566, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 2 церкви православны Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Дубровская волость
село Дубровка9316827775221042148425216

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Дубровская волость
Дубровка село2207при впад. р. Серединка в р. Оку183812868168010250волостн. правл.Церк. дер., шк. земск., старообр. мол., каз. вин. лав., почт. стан., част. жен. нач. шк., отх. пром. вол. правл., почт.-телегр. кон.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Шиловский район
465Дубровкасело54°31'с.ш.41°05'в.д.N-37-059

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Шиловский муниципальный район, Тырновское сельское поселение
61658484106с Дубровкасело

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