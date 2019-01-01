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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1448Дубровка, с. вл.при р. Оке и рч. Среднике.5036136745757Церквей православных 2. Старообрядческая молельня. Училище. Заводов 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
537. Дубровка, село бывшее владельческое, при реке Оке и речке Середнике, дворов 238, жителей 1566, волостное правление (уездный город в 50 верстах), 2 церкви православны Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Дубровка9316827775221042148425216
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Дубровка село2207при впад. р. Серединка в р. Оку183812868168010250—волостн. правл.Церк. дер., шк. земск., старообр. мол., каз. вин. лав., почт. стан., част. жен. нач. шк., отх. пром. вол. правл., почт.-телегр. кон.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
465Дубровкасело54°31'с.ш.41°05'в.д.N-37-059
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61658484106с Дубровкасело