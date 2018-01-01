село Рокиты, село Рокиты, Полтавська область (на 2018) — Familio

Рокиты

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Жовтневое
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Хорольский уезд
4325Рокиты, д. вл.при урочище Сукнарках.282079249248

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
Д. Рокита2Фед. Кодинец11641

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Рокитянская волость
1070. Рокиты (Кадницево), село бывшее владельческое, дворов 39, жителей 288, волостное правление (уездный город в 23 верстах), церковь православная, 2 питейных дома, лавк Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Хорольский уезд, Рокитянская волость
1.0Рокиты селоРокитянское государстенных крестьян2364601120190185375
9.0Малые Рокиты хуторМало-Рокитянское крестьян собственников124910215052102
11.0Кодинцовка хуторКодинцовское крестьян собственников3262221388776163

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Полтавская губерния, Хорольский уезд, Рокитянская волость
село Рокиты

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-46600Рокитиселоцентр сільської радир-н Семенівськийсільрада Рокитівська
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