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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4325Рокиты, д. вл.при урочище Сукнарках.282079249248
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Полтавская губерния, Хорольский уезд
Д. Рокита2Фед. Кодинец116—41
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1070. Рокиты (Кадницево), село бывшее владельческое, дворов 39, жителей 288, волостное правление (уездный город в 23 верстах), церковь православная, 2 питейных дома, лавк Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Рокиты селоРокитянское государстенных крестьян—2364601120190185375
9.0Малые Рокиты хуторМало-Рокитянское крестьян собственников124910—215052102
11.0Кодинцовка хуторКодинцовское крестьян собственников3262221—388776163
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Рокиты
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-46600Рокитиселоцентр сільської радир-н Семенівськийсільрада Рокитівська